الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:34 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
يحاول النادي الأهلي إقناع واحد من نجوم الفريق الأحمر بالانتقال إلى الدوري الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على بيع الأنجولي جيرالدو دا كوستا نجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار الأهلي ببيع جيرالدو في الصيف بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر الذي أكد انه ليس في حاجة لخدمات اللاعب بالموسم القادم.

ويحاول مسئولو الأهلي إقناع جيرالدو بالانضمام إلى نادي مولودية الجزائر الذي قدم عرض مناسب للتعاقد مع اللاعب في الصيف ولكن وكيله يماطل بشكل كبير ليرحل بشكل مجاني وهو ما يرفضه الأحمر نهائيا.

وسيعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء جلسة مع جيرالدو خلال الأيام القليلة القادم لإقناعه بتنفيذ مطالب الأهلي أو معرفة تخطيط اللاعب لمستقبله.

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