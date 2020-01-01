تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة وبلد الوليد





تمكن نادي برشلونة من الفوز على نظيره نادي بلد الوليد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي برشلونة إلى 79 نقطة ليظل في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز ليصبح الفارق بينه وبين غريمه التقليدي نادي ريال مدريد صاحب الصدارة نقطة وحيده.





ويتسعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز:





1_ليونيل ميسي لاعب برشلونة 22 هدفًا

2_كريم بنزيما 18 هدفًا.

3_جيرارد مورينو 16 هدفًا.

4_لويس سواريز 15 هدفًا

5_ اياغو اسباس 13 هدفًا.

6_ لوكاس أوكامبوس 13 هدفًا.

7_راؤول غارسيا 13 هدفًا.

8_أنتي بوديمير 12هدفًا.

9_الفارو موراتا 12 هدفًا.