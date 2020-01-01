نجل الراحل حسن عابدين يكشف حقيقة رغبة والده في اعتزال الفن وتفاصيل زيارته للشيخ الشعراوي

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:29 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

كشف نجل الفنان الراحل حسن عابدين، الذي تميز بخفة ظله وتقدمية فن محترم وهادف عن حقيقة رغبة والده في اعتزال الفن.

وقال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي " إن والده كان برئ جداً في المشاعر الدينية ومن حين لآخر كان يهتم بتأدية مناسق العمرة والحج.

وتابع: "وفي مرة كان يبكي عند مقام النبي، عندما رأوه حرس المقام أخرجوه بحجة أنه فنان ولا يستحق أن يقف في هذا المكان وهذا ما أثر في نفسيته بشكل كبير".

واستكمل حديثه بأنه في هذا الوقت كان بيقدم مسرحية "عش المجانين" ومن بعدها اعتزل عشرة أيام بغرفته ومنذ ذلك الحين قرر أن يعتزل الفن وبالفعل أتخذ القرار.

وانهي حديثه بأنه كان لديه صديق مقرب وهو الفنان إبراهيم الشامي وكان جار الشيخ الشعراوي في منطقة الحسين، وطلب الشامي من الراحل حسن عابدين بالذهاب للشيخ الشعراوي لأخذ رأيه عن رغبته في اعتزال التمثيل. 

وأضاف: "حينما رأه الشخ الشعراوي قبله وأخبره بأنه يتابع كل أعماله وهذا ما أدهش حسن عابدين ومن هنا تراجع عن والدي عن فكرة اعتزال الفن".




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