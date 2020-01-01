مؤشر جديد يُقرب دي بروين من البقاء مع مانشستر سيتي

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:14 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي مع فريقه في الموسم الجديد. 

وكان قد أشار دي بروين إلى أنه سيرحل عن الفريق في حال استمرار العقوبة على النادي في الموسم المقبل بعدم المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين متتاليين، بسبب اختراق قانون اللعب المالي النظيف. 

ووفقا لبعض التقارير الإنجليزية إن الاتحاد الأوروبي سوق يعلن عن رفع العقوبة على مانشستر سيتي هذا الأسبوع. 

واقترب كيفين دي بروين من البقاء مع مانشستر سيتي في الموسم الجديد بعد الأنباء التي أشيرت برفع العقوبة. 

وينتهي عقد اللاعب البلجيكي مع مانشستر سيتي في صيف موسم 2023.

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