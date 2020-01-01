مولودية الجزائر يتخذ هذا القرار بشأن أليو ديانج

يُعد اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي أحد أهم اللاعبين فى تشكيل رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.





وتحدث عبدالناصر الماس، رئيس نادي مولودية الجزائر، عن مستحقات دجوليبا من نسبة بيع آليو ديانج للنادي الأهلي.





وأكد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نستعد لدفع نسبة بيع آليو ديانج للأهلي لدجوليبا المالي وكورونا عرقلت تلك الخطوة".



