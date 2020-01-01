هيدرسفيلد يحدد مبلغ خرافي للموافقة على بيع رمضان صبحي









يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم .

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولو النادي الأهلي يواجهوا صعوبة فى التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "هيدرسفيلد طلب الحصول على 7 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن رمضان صبحي بشكل نهائي للقلعة الحمراء".