بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

رد محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الفيديو المسيء الذي تم تسريبه خلال الساعات الماضية لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بطريقة غير مباشرة.









حيث نشر كهربا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" عبر الحالة اليومية، صورة تجمع بينه وبين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء،وظهر كهربا في الصورة مع الخطيب في عقدين مختلفين من عمره، وعلق الفولت العالي على الصورة بايموجي أسد على كل صورة.









وأنضم كهربا الى النادي الأهلي قادماََ من نادي افيس البرتغالي، بعد مناوشات حدثت بينه وبين نادي الزمالك.



