هدافي الدوري الإيطالي بعد مبارايات السبت

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
استأنفت اليوم السبت الموافق 11 يوليو منافسات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي الممتاز  بـ3 مباريات مثيرة.

تلقى لاتسيو هزيمة قاسية أمام نظيره نادي ساسولو، بهدفين مقابل هدف، حيث أضاف لويس البرتو هدف لاتسيو الوحيد عند الدقيقة 33، قبل أن يحرز جياكومو راسبادوري هدف التعادل عند الدقيقة 55، فيما سجل فرانشيسكو كابوتو هدف الفوز لساسولو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

كما فاز روما على نظيره بيرشيا بثلاثة أهداف دون رد، بتوقيع كلا من؛ المدافع الأرجنتيني فيردريكو فازيو والكرواتي كالينيتش و الموهبة الإيطالية زانيلو.

وفي قمة الدوري الإيطالي، سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ضيفه أتالانتا بهدفين لمثلهم، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم، حيث سجل الكولومبي دوفان زاباتا أول أهداف اللقاء لصالح أتلانتا عند الدقيقة 16، فيما أدرك البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 55.

وسجل الأوكراني روسلان مالينوفسكي الهدف الثاني لأتالانتا عند الدقيقة 81، فيما أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لليوفي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الخصم عند الدقيقة 90.

ورفع البرتغالي رصيده في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي إلى 28 هدف، وبفارق هدف عن المتصدر تشيرو إيموبيلي، لاعب لاتسيو.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:-

1- شيرو ايموبيلي، لاتسيو، 29 هدفًا.

2- كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 28 هدفًا.

3- روميلو لوكاكو، انتر ميلان، 20 هدفًا.

4- جواو بيديو غلفاو، كالياري، 17 هدفًا.

5- لويس مورييل، أتلانتا، 17 هدفًا.

6- فرانشيسكو كابوتو، ساسولو، 16 هدفًا.

7- جوسيب إيليشيش، أتلانتا، 15 هدفًا.

8- دوفان زاباتا، أتلانتا، 15 هدفًا.

9- إدين دجيكو، روما، 14 هدفًا.

10- أندريا بيلوتي، تورينو، 13 هدفًا.

11- دومينيكو بيراردي، ساسولو، 12 هدفًا.

12- أندريا بيتانيا، سبال 12 هدفًا.

13- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 12 هدفًا.

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