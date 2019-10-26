تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب مباراة برشلونة وبلد الوليد

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:12 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
تمكن نادي برشلونة من الفوز على نظيره نادي بلد الوليد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي برشلونة إلى 79 نقطة ليظل في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز ليصبح الفارق بينه وبين غريمه التقليدي نادي ريال مدريد صاحب الصدارة نقطة وحيده.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:

١- ريال مدريد، 80 نقطة.

2- برشلونة، 79 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد، 63 نقطة.

4- إشبيلية، 63 نقطة.

5- فياريال، 57 نقطة.

6- خيتافي، 53 نقطة.

7- ريال سوسيداد، 51 نقطة.

8- غرناطة، 50 نقطة.

9- فالنسيا، 50 نقطة.

10- أتلتيك بلباو، 48 نقطة.

11- أوساسونا، 48 نقطة.

12- ليفانتي، 43 نقطة.

13- ريال بيتيس، 41 نقطة.

14- بلد الوليد، 39 نقطة.

15- سيلتا فيجو، 36 نقطة.

16- إيبار، 36 نقطة.

17- ديبورتيفو ألافيس، 35 نقطة.

18- ريال مايوركا، 32 نقطة.

19- ليجانيس، 29 نقطة.

20- إسبانيول، 24 نقطة.

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