أحمد الشامي نجم فريق واما يدعم اللاعب عمرو السولية بعد التنمر من صورة طفلته
الأحد 12/يوليه/2020 - 02:49 ص
دعم الفنان أحمد الشامى اللاعب عمرو السولية، بعد التنمر على صورة طفلته من أحد المتابعين.
وكتب الشامى عبر حسابه الرسمى على تويتر: "بدعم السولية من كل قلبى.. الزومبيز اللى عندنا فى مصر لازم كلهم واحد واحد يبقى ورا القضبان عشان البلد تنضف.. هو إحنا فاضيين للأشكال دى؟!
وأضاف: "فى رجالة بتحارب فى سيناء وعندنا ملف زى سد النهضة و الغرب واقتصاد.. لازم مصر تنضف ولو بيوتكم وأهاليكم مش عارفيين يربوكم إحنا نقوم بالواجب".