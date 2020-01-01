أحمد الشامي نجم فريق واما يدعم اللاعب عمرو السولية بعد التنمر من صورة طفلته

دعم الفنان أحمد الشامى اللاعب عمرو السولية، بعد التنمر على ‏صورة طفلته من أحد المتابعين.





وكتب الشامى عبر حسابه الرسمى على تويتر: "بدعم السولية من كل قلبى.. ‏الزومبيز اللى عندنا فى مصر لازم كلهم واحد واحد يبقى ورا القضبان عشان البلد ‏تنضف.. هو إحنا فاضيين للأشكال دى؟!





وأضاف: "فى رجالة بتحارب فى سيناء وعندنا ملف ‏زى سد النهضة و الغرب واقتصاد.. لازم مصر تنضف ولو بيوتكم وأهاليكم مش ‏عارفيين يربوكم إحنا نقوم بالواجب".‏