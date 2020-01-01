كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقة دونجا

يعمل مسئولو نادي الزمالك على حسم صفقة من العيار الثقيل من صفوف بيراميدز وهو نبيل عماد “دونجا”، صخرة فريق الأهرام.





وفي وقتنا الحالي تحتاج القلعة البيضاء بشدة إلى صفقة “دونجا”، لأن يعاني الفريق من نقص في مركز محور الارتكاز الدفاعي، في ظل غياب طارق حامد بسبب كثرة إصابات محمود عبد العزيز “زيزو” بجانب تواضع مستوى محمد حسن.





وفي حالة التعاقد مع نبيل عماد "دونجا"، سيقوم كارتيرون، بالإطاحة بمحمد حسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويعد "دونجا" أفضل لاعبي خط الوسط في مصر خلال الموسمين الماضيين.



