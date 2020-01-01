سقوط طفل من أعلى سطح عقار في الجيزة.. اعرف السبب

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:32 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن تفاصيل سقوط طفل من أعلى عقار سكني، بمنطقة بشتيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، إذ تبين سقوطه حال لعبه رفقة أحد أصحابه بـ"طيارة ورق"، أعلي السطح سكن صاحبه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفل عمره 13 سنة، يدعي "مصطفي.م.م"، من أعلي أحد العقارات بمنطقة بشتيل.

التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلي أن حال تواجد الطفل أعلى سطح العقار سكن صاحبه بمنطقة بشتيل، اختل توازنه وسقط من أعلي سطح العقار المشار إليه، أرضا غارقا في دمائه.

وجرى نقله إلى المستشفى أملا في إنقاذه، لكنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

اقرأ أيضًا.. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الطفلة المشنوقة بأوسيم
أفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة قتل طفلة شنقا بمنطقة بشتيل، بمركز أوسيم، إذ تبين أن الطفلة المتهمة حنين عمرها 11 سنة، وليس 13 سنة، موضحًا أنه وفقا للمادة 94 من قانون الطفل، يمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوز سنه السابع، ولم يتجاوز الثانية عشر ميلادية كاملة، وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولي محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها على أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (1،2،7،8)، من المادة 101 من هذا القانون، ويجوز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7،8، وذلك أمام الدائرة الاستثنائية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال وفقا للمادة "132".

وأضاف أن المادة 101 من قانون الطفل تنص على أن يحكم على الطفل الذي لم يتجاوز سنة 15 سنة ميلادية كاملة إذا ارتكبت، جريمة بأحد التدابير الأتية
1-التوبيخ.
2-التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائي.
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7-الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
8-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعدا المصادر وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله، لا يحكم على هذا الطفل، بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.

وواصل المصدر ذاته أن المادة 119 من قانون الطفل تنص على أن لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يتجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه في إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى، تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة إيداعه على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب على الإخلاء بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طفلة مشنوقة بوابة الفجر الفجر الجيزة الإحتياط

أخبار تهمك

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 11 ساعة

محمد صلاح: طاهر محمد طاهر سيفشل مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يكشف عن رسالة من ضابط مخابرات قطري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ ساعة و 23 دقيقة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"هيئة الاستعلامات": تقرير العفو الدولية حول تعذيب الأطفال بمصر لم يستند إلى دلائل

"كانت تشتري عصيرا".. مفاجآت جديدة في واقعة العثور على طفلة مشنوقة بأوسيم

مفاجآت صادمة في واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل عقار بأوسيم

مصادر تكشف تفاصيل صادمة في واقعة الطفلة المشنوقة بأوسيم

"شنقتها وغيرت هدومها".. ملابسات قتل الطفلة المعثور على جثتها في أوسيم

جريمة الربع ساعة.. كيف فك رجال المباحث طلاسم شنق طفلة أوسيم؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

02:34 ص

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

09:30 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى