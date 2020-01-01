مرتضى منصور يكشف عن رسالة من ضابط مخابرات قطري

أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بيانا، كشف فيه تلقيه رسالة من ضابط المخابرات القطري يدعى "أبوسنيدة"ـ يؤكد فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك.





وقام "أبوسنيدة" عن طريق أذنابه في مصر بنشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسئ فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنه بينها وبينه.



