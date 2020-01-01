"فيلا و5 وحدات سكنية".. هيفاء وهبي تكشف تفاصيل عملية النصب التي تعرضت لها بمصر





كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تعرضها لعملية نصب بمصر، بواسطة مدير أعمالها السباق، حيث استولى على فيلا و5 وحدات سكنية تملكها داخل أحد الكومبوندات.





وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على "إم بي سي مصر" أنها تثق في القضاء المصري، وتثق في أنها سترداد ممتلكاتها بفضل عدالة القضاء المصري.



