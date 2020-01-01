"فيلا و5 وحدات سكنية".. هيفاء وهبي تكشف تفاصيل عملية النصب التي تعرضت لها بمصر

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تعرضها لعملية نصب بمصر، بواسطة مدير أعمالها السباق، حيث استولى على فيلا و5 وحدات سكنية تملكها داخل أحد الكومبوندات.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على "إم بي سي مصر" أنها تثق في القضاء المصري، وتثق في أنها سترداد ممتلكاتها بفضل عدالة القضاء المصري.

وأشارت  إلى أنها وكلت هذا الشخص  لشراء الأملاك باسمه قبل أن تنقل ملكيتهم باسمها ولكنها فوجئت في النهاية به يستولي عليهم من خلال عقود قديمة.

أخبار تهمك

الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 8 دقيقة

رئيس الزمالك السابق لـ مرتضى منصور: عليك الامتثال بي

منذ ساعة الا ربع

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

منذ ساعتين و 51 دقيقة

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

09:30 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى