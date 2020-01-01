بالمواعيد.. تعرف على مباريات برشلونة المتبقية فى الدوري الأسباني

حقق نادى برشلونة فوزا صعبا على حساب نظيره نادى بلد الوليد بنتيجة هدف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وبهذه النتيجة يصبح نادى برشلونة فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز برصيد 79 نقطة متأخرا عن صاحب الصدارة ريال مدريد الذي يمتلك 80 نقطة.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي المباريات المتبقية لنادى برشلونة فى الدوري الأسباني الممتاز هذا الموسم:





الأربعاء 7/15.. برشلونة أمام أوساسونا.



