بسبب طلب الطلاق.. زوجة تتهم زوجها بتوزيع صورها عارية (فيديو)

نشر برنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، فيديو لزوجة تدعى هدير، تتحدث بأن زوجها يقوم بتوزيع صورها الخاصة، للتشهير بها بسبب طلبها الطلاق.





وقالت "هدير" في الفيديو: "أنا أسمي هدير، خريجة كلية الأثار جامعة القاهرة، عمري 25 عامًا، وعمري ما كنت أتوقع يحصل معايا اللي بيحصل دلوقتي، أنا جوزي بعت صوري بلبس البيت في غرفة نومي تهديد لي، مقابل عودتي له مرة أخرى، نتيجة طلبي الطلاق".





وأضاف أنها طلب الطلاق والحصول على حقها، ولكن زوجها رفض هذا الأمر، وبعد ذلك وافق على الطلاق مقابل التنازل عن الحضانة، والتوقيع على وصل أمانة بـ200 الف جنيه، لمضان عدم رفع قضية على الزوج بعد الطلاق".



