بسبب طلب الطلاق.. زوجة تتهم زوجها بتوزيع صورها عارية (فيديو)
الأحد 12/يوليه/2020 - 02:18 ص
كـسـاب أحـمـد
نشر برنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، فيديو لزوجة تدعى هدير، تتحدث بأن زوجها يقوم بتوزيع صورها الخاصة، للتشهير بها بسبب طلبها الطلاق.
وقالت "هدير" في الفيديو: "أنا أسمي هدير، خريجة كلية الأثار جامعة القاهرة، عمري 25 عامًا، وعمري ما كنت أتوقع يحصل معايا اللي بيحصل دلوقتي، أنا جوزي بعت صوري بلبس البيت في غرفة نومي تهديد لي، مقابل عودتي له مرة أخرى، نتيجة طلبي الطلاق".
وأضاف أنها طلب الطلاق والحصول على حقها، ولكن زوجها رفض هذا الأمر، وبعد ذلك وافق على الطلاق مقابل التنازل عن الحضانة، والتوقيع على وصل أمانة بـ200 الف جنيه، لمضان عدم رفع قضية على الزوج بعد الطلاق".
خلال الساعات الماضية انتشر هاشتاج بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعم إحدى الفتيات تدعى "هدير حامد" اتهمت زوجها بفضحها بعدما أرسل صورا "خاصة" لها إلى أصدقائها وأفراد عائلتها، تأديبا لها بعد طلبها الطلاق.
تروي "هدير" قصة معاناتها، والتي بدأت بزواجها منذ سنة و8 أشهر، "كل حاجة كدب قال إنهم عيلة كبيرة وده مش صح، قعد 7 شهور في البيت من غير شغل ووالده هو اللي بيصرف على البيت، ولما اشتكيت من قلة المصاريف هددني وضربني، وكل شوية أغضب وارجع".
لم تستطع الفتاة العشرينية تحمل تلك المعاملة خاصة بعدما أنجبت ابنتها، فترك منزلها وطلبت الطلاق في ديسمبر الماضي، "كان بيمد ايده عليّ طلبت الطلاق، رفضوا نهائيا، وأنا بشتغل وبصرف على بنتي".
لكي تحصل على الطلاق كان لزاما على "هدير" أن تحرر وصل أمانة على نفسها بـ 200 ألف جنيه، حتى يضمن زوجها بأنها لن تقيم دعوى قضائية ضده تطلب فيها مستحقاتها، إضافة إلى تنازلها عن حضانة ابنتها في حالة زواجها مرة أخرى.
رفضت الفتاة شروط زوجها فتمادى في مضايقتها، وهددها بالزواج من أخرى على "عفشها".
نشرت "هدير" عبر موقع "فيس بوك" نص محادثات جرت بينهما يظهر طلبها الطلاق، بالإضافة إلى امتناعها عن الرد عليه لفترات طويلة، وهو ما استفزه، فقرر فضحها بين أصدقائها وأرسل لهم صورها الخاصة.
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