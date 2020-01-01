ياسمين رئيس تتعاقد علي عمل فني جديد.. تعرف علي التفاصيل









وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.





أعلن المنتج أحمد السبكي، تعاقده مع النجمة ياسمين رئيس علي فيلم "جار القمر"، حيث نشر صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية بإنستجرام وهي توقع العقد وعلق قائلاً: "التعاقد مع ياسمين رئيس علي (جار القمر) وتحت التهديد والسلاح".يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس، فيلم "لص بغداد" وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وشارك في بطولته الفنان محمد إمام وخالد الصاوي وامينة خليل.فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.