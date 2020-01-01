شاهد.. حقيقة فيديو إجبار أب لابنه للجلوس أعلى "تندة"

كشفت مريم عازر، والدة طفل "التندة"، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأب يجبر ابنه على الجلوس أعلى "تندة" بالعاشر من رمضان، قائلة: "أنا عندي صدمة أنا وجوزي، مما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي بيقول إن والده الطفل بيعذبه يثبت الكلام ده"





وتابعت "عازر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن ابنها قام بتخريب الدراجة، فقام نجلها بالجري وسقط على "التندة" خوفًا من ضربه، مشيرة إلى أن القول بأن زوجها قام بإلقاء أبنه على "التندة" أمر عاري تمامًا من الصحة.





وأضاف: " زوجها لم يكن يقوم بضرب أبنها، ولكن كان يهوشه، أبوه مش بيضربه ده أطيب قلب في الدنيا".





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف قسوة أب بمحافظة الشرقية تجاه ابنه في غياب للرحمة والإنسانية، واستهجان الجيران.





ويكشف الفيديو إجبار الوالد ابنه على الجلوس على "تندة" معلقة أمام شقة الوالد أعلى الدور الأول من السكن فى لهيب الشمس الحارق.





وأثار الفيديو استنكار رواد السوشيال ميديا الذين عبروا عن استيائهم الشديد من هذا الفعل، مؤكدين أنه مهما ارتكب الأبناء من أخطاء فلا يصح أبدا أن يعاقبوا بمثل هذا العقاب القاسي، مطالبين الأجهزة الأمنية ووزارة التضامن الاجتماعي بالتدخل لضبط الأب ورعاية الابن.



