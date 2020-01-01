لقاء سويدان تغازل جمهورها بأحدث ظهور لها من الإسكندرية

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:36 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة لقاء سويدان، جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت قائلة : "يسعد مساءكم من بحري.. إسكندرية".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فانهالت التعليقات عليها، حيث كتب أحد متابعيها قائلًا: "من يوم قمر يا قمر".


وأضاف آخر: "حبيبتي زي ما انتي ربنا يديم عليكي نعمك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "زي القمر بحبك".

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثاني"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، وشارك في البطولة الفنان أحمد بدير ولوسي وداليا مصطفى ومجدي كامل وسوسن بدر وطارق صبري.


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