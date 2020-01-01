الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي.. تعرف عليه

يرحل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي بعدما وقع لنادي بيراميدز على أن يمثله بداية من الموسم الجديد.





بعدما تأكد رحيل أحمد فتحي بدأ الأهلي في رحلة البحث عن بديل له، وقد استقر مسئولو الأحمر على خليفته، إذ قرر التعاقد مع أسامه جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي.





وكان ارتبط أكثر من إسم أجنبي خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى النادي الأهلي بعدما تأكد رحيل الجوكر أحمد فتحي.





وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي أن ناديه لا يتفاوض حاليًا مع أي لاعب من خارج مصر سواء كان عربي أو أفريقي، وأن كل الأسماء التي تداولتها وسائل الاعلام المختلفة في هذا الشأن لم تدخل الحسابات الفنية للجهاز الفني، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك لاعب آخر من داخل مصر، على حسب رغبة فايلر.