موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الأسباني الممتاز

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:09 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يحل نادى ريال مدريد غدا الإثنين ضيفا ثقيلا على نظيره غرناطة ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز فى ملعب نويفو لوس كارمينيس الدولي بمدينة غرناطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الإثنين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين ريال مدريد ضد غرناطة على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادى ريال مدريد المباراة وهو فى صدارة ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 80 نقطة متفوقا على نظيره برشلونة صاحب المركز الثاني بنقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد ضد الافيس ريال مدريد الدوري الإسباني

أخبار تهمك

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 15 ساعة

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الزمالك السابق لـ مرتضى منصور: عليك الامتثال بي

منذ 37 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة قبل موقعة غرناطة

موعد مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة ضد غرناطة بث مباشر Barcelona PLUS

بعد تخطي إشبيلية.. موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ترتيب الدوري الاسباني الممتاز قبل مواجهة برشلونة ضد ريال سوسيداد

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الخسارة أمام ريال بيتيس وفقدان صدارة الدوري

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني الممتاز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

09:30 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى