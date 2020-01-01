موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الأسباني الممتاز

يحل نادى ريال مدريد غدا الإثنين ضيفا ثقيلا على نظيره غرناطة ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز فى ملعب نويفو لوس كارمينيس الدولي بمدينة غرناطة.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الإثنين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.





وتذاع المباراة بين ريال مدريد ضد غرناطة على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



