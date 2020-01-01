سمية الخشاب: "بيتحرشوا بيا وأنا راكبة عربيتي وبتتقال لي ألفاظ وحشة" (فيديو)





عبرت الفنانة سمية الخشاب، عن استيائها الشديد إزاء التحرش بها عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها تقوم بعمل بلوك للمتحرشين.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا بتعرض للتحرش وأنا راكبة عربيتي وبتعاكس وبينزقوا عليا وبتتقال ألفاظ وحشة أوي.. خلاص تعبت".





وأشارت إلى أنها في إحدى المرات شاهدت شخصًا يعاكس فتاة وهي ترتدي ملابس محتشمة للغاية فالموضوع لا علاقه له باللبس أو الحجاب.





وأكدت أنه يجب أن يتم الاستعانة بمدربي التنمية البشرية، ومن يعملون في مجال التوعية لتعريف الفتيات بحقوقهم وواجباتهم.



