صلاح يتوقف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي





مازال الصراع مشتعل على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، والذي شاهد صراعً أكثر من رائع بين الاعبين علي ترتيب هدافي البريمييرليج، في ظل منافسات الأسبوع الخامس و الثلاثون.









فشل الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل هدفًا جديدًا مساء أمس بعد تعادل الإيجابي هدف لكل فريق، في ظل مباراة ليفربول ونظيره بيرنلي.









و تألق النجم الانجليزي رحيم ستيرلنج الذي استطاع تسجيل 3 أهداف “هاتريك” في شباك فريق برايتون ليرتفع رصيده إلى 17 هدفًا.









ويسعى صلاح لحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، كثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، بعد الأسطورتين، آلان شيرار، وتيري هنري

















وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم كالتالى:-













1- جيمي فاردي.. 22 هدفًا.





2- بيير إيمريك أوباميانج.. 20 هدفًا.





3- محمد صلاح .. 19 هدفًا.





4- داني إينجز .. 18 هدفًا.





5- رحيم ستيرلنج .. 17 هدفًا.





6- سيرجيو أجويرو .. 16 هدفًا.





7- ساديو ماني .. 16 هدفًا.





8- راؤول خيمينيز .. 15 هدفًا.





9- ماركس راشفورد .. 15 هدفًا.



