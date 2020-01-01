صلاح يتوقف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

مازال الصراع مشتعل على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، والذي شاهد صراعً أكثر من رائع بين الاعبين علي ترتيب هدافي البريمييرليج، في ظل منافسات الأسبوع الخامس و الثلاثون. 


فشل الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل هدفًا جديدًا مساء أمس بعد تعادل الإيجابي هدف لكل فريق، في ظل مباراة ليفربول ونظيره بيرنلي.


و تألق النجم الانجليزي رحيم ستيرلنج  الذي استطاع تسجيل 3 أهداف “هاتريك” في شباك فريق برايتون ليرتفع رصيده إلى 17 هدفًا.


ويسعى صلاح لحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، كثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، بعد الأسطورتين، آلان شيرار، وتيري هنري




وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم كالتالى:- 



1- جيمي فاردي.. 22 هدفًا.

2- بيير إيمريك أوباميانج.. 20 هدفًا.

3- محمد صلاح .. 19 هدفًا.

4- داني إينجز .. 18 هدفًا.

5- رحيم ستيرلنج .. 17 هدفًا.

6- سيرجيو أجويرو .. 16 هدفًا.

7- ساديو ماني .. 16 هدفًا.

8- راؤول خيمينيز .. 15 هدفًا.

9- ماركس راشفورد .. 15 هدفًا.

10- أنتوني مارسيال .. 15 هدفًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدافي الدوري الانجليزي محمد صلاح ليفربول واستون فيلا صلاح قائمة هدافي الدوري الإيطالي رايتون

أخبار تهمك

رئيس الزمالك السابق لـ مرتضى منصور: عليك الامتثال بي

منذ 37 دقيقة

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم.. فاردي في الصدارة رغم فضيحة ليستر سيتي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وصراع الحذاء الذهبي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يظل في الصدارة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم

مفاجأة غريبة.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

09:30 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى