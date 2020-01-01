هيفاء وهبي تتهم "سوديك" العقارية بالتواطؤ مع مدير أعمالها في النصب عليها

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، اليوم السبت ، عن رفض شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار المشهور "سوديك" العقارية بتسليم وحدتها السكنية المملوكة لها، رغم اعتراف مدير عام الشركة بامتلاكها الوحدة.

وقالت " هيفاء"، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب، "إنها تعرض لعملية نصب على أيدي مدير أعمالها محمد الوزيري الجميع يعلم بها، والذي أشتري لها فيلا بأموالها الشخصية وقام بالتنازل عن ملكيتها لصالح أختها هنا بعد ذلك، إلا أنها فوجئت بقيامه بقتحام الفيلا أثناء سفرها إلى لبنان في أزمة كورونا،وإلقاء ممتلكها الشخصية هي واختها خارج المنزل.

وتابعت "هيفا"، "أن اشتكت لسوديك بعد اقتحام الفيلا، وارسلنا اليهم الورق الذي يثب ملكيتي أنا وأختي الفيلا ولكن لم يستجيبوا لنا.





واستكملت حديثها، "شركة سوديك لم يكونوا متعاونين معنا، رغم أني توصلت مع مدير عام شركة الذي أثبت ملكيتي في الفيلا أنا واختي ولكن رغم ذلك رفض تسليمها لي بداعي أن مدير اعمالي السابق يمتلك محضر يثبت ملكيته في الوحدة السكنية.

وأشارت" وهبي" إلى أن هناك وحدات سكنية أخري لها في سوديك، من ضمنهم وحدة كانت أحد الشركات الإنتاج تنازلت لي عنها مقابل مبالغ مستحقة عليهم لي، ولكن فوجئت بأنه قام بتزوير عقد ملكيتها، وتحويلها إلى شركة خاصة به.

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وأكدت " وهبي"، أنها تحترم الشعب المصري رغم السلبيات التي ظهرت من مدير اعمالها، مطالبة وزير العدل بالتدخل في قضيتها.