شاهد.. خبير اقتصادي: مصر تقف على أرض صلبة بفضل إنجازات "السيسي"

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:46 ص
إبراهيم الشواربي
إبراهيم الشواربي
كـسـاب أحـمـد
قال الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بالاهتمام بالمشروعات الجديدة الخاصة بتحقيق اكتشافات جديدة في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، لافتًا إلى أن الرئيس يهتم بملف البترول بشكل كبير جدًا، وهذا انعكس على اكتشاف العديد من حقول الغاز في العديد من المناطق المختلفة، ومن أبرز هذه الاكتشافات حقل ظهر العملاق. 


وتابع "الشواربي"، خلال برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن الرئيس السيسي يهتم بقطاع البترول بهدف تقليل استيراد المواد البترولية من الخارج، بالإضافة لإمكانية تصدير الفائض في المستقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لا يدخر جهدًا في تنفيذ أي مشروع قد يضيف لمصر والمصريين، ويهتم بكل ما يفيد المواطن المصري من صحة وتعليم ومشروعات تنموية، تسمح لمجموعة كبيرة للمصريين بالعيش حياة كريمة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، اهتم بالأمن بصورة كبيرة من خلال توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، وهذا انعكس على خروج المصريين في الشارع في أي وقت، مما أدى لوقوف مصر على أرض صلبة في كافة المجالات. 

وأضاف أن مصر فتحت مجالات العمل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا التي تشمل ارتداء الكمامة والبعد الآمن عن الأشخاص، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة. 

هذا وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول خطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات، خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومن ثم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا عرض الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى الجمهورية، خاصةً في منطقة خليج السويس، فضلًا عن جهود تطوير منظومة الغاز الطبيعي في مصر على صعيد الإنتاج والاستهلاك، والتوسع في نظام العدادات الذكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصةً وزارة الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى التحول التدريجي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي لوسائل النقل، وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز.

وقد وجه الرئيس بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في الاستخدام المنزلي، وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة.

كما عرض وزير البترول خلال الاجتماع الكشف الأخير عن الذهب بجبل "إيقات" بالصحراء الشرقية، والذى من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة في مجال استكشاف الثروة المعدنية في مصر.

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