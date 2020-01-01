الكشف عن موقف الكاميرون من استضافة دوري أبطال إفريقيا

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
كشف السفير المصري مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون، عن موعد حسم الكاميرون موقفها بشأن استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا.


وأكد مدحت المليجي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الكاميرون ستحدد موقفها النهائي يوم الاثنين".

وتابع: "الاتجاه الأقرب هو الاعتذار عن استضافة نهائيات دوري الأبطال".

وكشف سفير مصر بالكاميرون مدحت المليجي، عن شروط الكاميرون من أجل استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا.


وأكد مدحت المليجي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "حكومة الكاميرون تطلب تأجيل موعد نهائيات دوري الأبطال من أجل استضافة البطولة".

وتابع: "لن يتم نقل المباريات خارج مدينة ديوالا فهي أكبر المدن في الكاميرون وهي الوحيدة المؤهلة لاستضافة البطولة".

وأكد مدحت المليجي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "حتى الآن لم ترفض استضافة دوري الأبطال رسميا".

وتابع: "كل ما يتداول بشأن سحب البطولة غير صحيح ولكن هناك اتفاقات يتم مناقشاتها بين الكاميرون والاتحاد الأفريقي حتى الآن".

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