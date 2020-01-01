ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي أمام برايتون

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
سحق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مضيفه برايتون بخماسية دون رد، في القاء الذي شهده ملعب "أميركان إكسبريس" في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل المهاجم رحيم ستيرلينج ثلاثية للسيتي في الدقائق 21 و53 و81، بينما سجل جابريل خيسوس هدفاً في الدقيقة 44، وبيناردو سيلفا هدفاً في الديقة 56.

بهذا الفوز، عزز مانشستر سيتي تواجده في المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بينما ل برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.

وفي باقي المباريات، سحق وست هام يونايتد مضيفه نوريتش سيتي برباعية دون رد، ذهبت بالأخير لدوري الدوجة الأولى.

وتعادل ليفربول البطل على أرضه أمام بيرنلي بهدف لهدف، بينما سقط تشيلسي بثلاثية نظيفه على أرض شيفيلد يونايتد.

وتغلب واتفورد على ضيفه نيوكسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، ليصبح ترتيب البريمييرليج على النحو التالي.

1- ليفربول 93 نقطة.

2- مانشستر سيتي 72 نقطة.

3- تشيلسي 60 نقطة.

4- ليستر سيتي 59 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 58 نقطة.

6- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

7- وولفرهامبتون واندررز 52 نقطة.

8- أرسنال 50 نقطة.

9- بيرنلي 50 نقطة.

10- توتنهام 49 نقطة.

11- إيفرتون 45 نقطة.

12- ساوثهامبتون 44 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

14- كريستا بالاس 42 نقطة.

15- برايتون 36 نقطة.

16- وست هام يونايتد 34 نقطة.

17- واتفورد 34 نقطة.

18- بورنموث 28 نقطة.

19- أستون فيلا 27 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.

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