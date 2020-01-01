أديب: أردوغان خد فلوس القطريين والوفاق.. وخنسر منها

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه لعدم قدرة الشعب الليبي على الاستفادة من ثروات بلدهم، قائلا: "مش حرام ثروات ليبيا الضخمة دي شعبها مايستفدش بها".





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن عوائد النفط الليبي تذهب لحكومة الوفاق، ولا يستفيد منها الشعب الليبي، ولهذا الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أصر على غلق حقول البترول الكبيرة.





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "أردوغان حصل على أموال من القطريين وحكومة الوفاق عشان يقبض المرتزقة، وخنسر منهم فلوس في جيبه".





وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.





وقال أردوغان: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".





هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".





ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.





وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.





ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.



