حريق في كابينة قطار على خط "دمياط - الدقهلية"

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سيطرت قوات الدفاع المدني، على حريق اندلع في كابينة سائق قطار على خط دمياط الدقهلية.

ودفعت قوات الأمن الدفاع بسيارات الإطفاء وقوات الدفاع المدني، لإطفاء الحريق الذي اندلع في كابينة القطار القادم من دمياط بمحطة شربين.

بالفحص، تبين أن الحريق اندلع نتيجة تساقط زيت على فلتر الهواء مع ارتفاع درج الحرارة أدى ذلك إلى اشتعال النار في الكابينة.

هذا، ولن يسفر الحادث عن خسائر بشرية، وتم سحب القطار المحترق إلى المنصورة، وتحرير محضر بالواقعة.

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