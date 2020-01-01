الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - يوفنتوس 2 × 2 أتلانتا الأحد 12/يوليه/2020 - 12:27 ص محمد مرعي Advertisements حقق فريق اتلانتا تعادل مثير مع يوفنتوس في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم بهدفين لكل فريق. وإليكم فيديو الأهداف : أخبار تهمك الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة منذ حوالي 14 ساعة الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن منذ أقل من ساعة الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك منذ أقل من ساعتين عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة منذ حوالي 3 ساعات اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي بشأن رمضان صبحي منذ ساعة و 6 دقيقة مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك منذ حوالي 6 ساعات الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل منذ حوالي 14 ساعة عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن منذ ساعة و 26 دقيقة الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي منذ حوالي 4 ساعات الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي منذ حوالي 8 ساعات وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة منذ حوالي 7 ساعات مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى منذ حوالي 3 ساعات بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي منذ حوالي 4 ساعات عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك منذ حوالي 7 ساعات بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب منذ حوالي 14 ساعة وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى منذ حوالي 4 ساعات