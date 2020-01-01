محمد صلاح يكشف عن المدرب الأفضل فى مصر









كشف محمد صلاح مدرب الزمالك السابق عن رأيه فى المدرب الأفضل فى الدوري المصري وعن الذي يرفض العمل معه .





وقال محمد صلاح، المدرب العام بنادي الزمالك سابقا، إن أحمد حسام ميدو، من أفضل المدربين في مصر وينتظره مستقبل باهر.





وأكد محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "ميدو لديه فكر خاص وصاحب أسلوب يميزه وينتظره مستقبل كبير في عالم التدريب".





وتابع: "لم انتقد الكابتن فاروق جعفر، ولكن جعفر لم يركز في التدريب رغم فكره الخاص، وفقد كيانه في التدريب بسب التحليل".



