محمد صلاح يكشف عن المدرب الأفضل فى مصر

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف محمد صلاح مدرب الزمالك السابق عن رأيه فى المدرب الأفضل فى الدوري المصري وعن الذي يرفض العمل معه .

وقال محمد صلاح، المدرب العام بنادي الزمالك سابقا، إن أحمد حسام ميدو، من أفضل المدربين في مصر وينتظره مستقبل باهر. 

وأكد محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "ميدو لديه فكر خاص وصاحب أسلوب يميزه وينتظره مستقبل كبير في عالم التدريب".

وتابع: "لم انتقد الكابتن فاروق جعفر، ولكن جعفر لم يركز في التدريب رغم فكره الخاص، وفقد كيانه في التدريب بسب التحليل".

وأتم: "أرفض العمل مع فاروق جعفر كمدرب عام، فهناك شباب ينتظرون الفرصة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 14 ساعة

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 8 ساعات

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

المدربون "العواطلية".. زيدان وفينجر وكونتي الأبرز في أوروبا.. والمعلم وميدو والعشري أشهر المصريين

عاجل.. إعارة نجم الزمالك إلى الوحدة السعودي

مدرب الزمالك السابق: باكيتا أفضل أجنبي عاونته داخل الأبيض

130 ألف جنيه سبب أزمة رئيس الزمالك مع فاروق جعفر

فاروق جعفر: أحمد علي الأنسب لقيادة هجوم الفراعنة.. وجنش أفضل حارس في مصر

فاروق جعفر: تغيير المدربين في الكرة المصرية ظاهرة سلبية.. والدوري لسه في الملعب (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

09:30 م

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

11:30 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى