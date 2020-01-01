"الأزهر" يزف خبرا سارًا لطلبة الثانوية (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:03 ص
الشيخ صالح عباس
الشيخ صالح عباس
شيماء حسن
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن طلاب الأزهر لا يقلون عن طلاب التربية والتعليم في نسبة الرأفة المقررة في كل مادة، مشيرًا إلى أن الأزهر سيعطي 10% رأفة للطلاب، أسوة بطلاب الثانوية العامة.
وأضاف "عباس"، في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" أنه تم الانتهاء من 50% من امتحانات الثانوية الأزهرية، متابعًا "أن طلبة الأدبي متبقي لهم 6 مواد بعد أداء 9 امتحانات، في الوقت الذي يتبقى لطلبة العلمي 9 مواد بعد أداء 7 امتحانات".

وأشار وكيل الأزهر الشريف، إلى أنه من المقرر الانتهاء من الامتحانات في بداية أغسطس، وبعدها سيتم أعمال "الكنترول" والتصحيح، متوقعًا ظهور النتيجة في منتصف أغسطس المقبل.

اجتماع مهم لشيخ الأزهر
وفي وقت سابق، عقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماعًا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع قيادات الأزهر؛ لمتابعة سير امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر والشهادة الثانوية الأزهرية، والاطلاع على آخر المستجدات.

جاء ذلك بحضور الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وشدد فضيلته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة وباء «كورونا»، وعدم التهاون في تطبيق تلك الإجراءات خلال فترة الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، مع التأكيد على توفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات في جو من الأمان والطمأنينة، وأهمية رصد ومتابعة كل ما يدور بشأن الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مشكلات تتعلق بسير وانضباط الامتحانات.

ونصح الطيب أبناءه الطلاب بالجد والمذاكرة والتركيز والبعد عن مصادر الإلهاء والتشتيت في هذا التوقيت وكل ما يلهي الطلاب عن التركيز في مسيرتهم التعليمية، حتى يحصل هؤلاء الطلاب على الدرجات العالية التي تكلل تعبهم ومجهودهم بالنجاح والتفوق ورسم المستقبل بالالتزام والجد والاجتهاد، مطالبًا فضيلته أولياء الأمور بضرورة القرب من أبنائهم في هذه الأوقات التي كثرت فيها الملهيات، وتوفير بيئة صحية تعين الأبناء على الاجتهاد وتجنب الضغوطات والاضطرابات. 

في سياق آخر، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، الاتفاق على إتاحة 700 منحة دراسية على مدار 5 سنوات بواقع 140 منحة سنوية موزعة على كافة محافظات الجمهورية لطلاب الصف الثالث الثانوى من الأسر المستفيدة من  تكافل وكرامة بنظام الساعات المعتمدة فى الجامعات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الفريق الممثل للجامعة الأمريكية.

وصرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن برنامج المنح الجامعية الذى تقوم على تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يقدم عدد كبير من الفرص لمنح دراسية جامعية مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID  لمدة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية حسب التخصص الدراسى لما يقرب من 140 طالب وطالبة فى العام الدراسى 20/21، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس فى عدد من الجامعات المصرية الحكومية الأقسام ذات الرسوم والأقسام الخاصة.

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