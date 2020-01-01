رئيس الوزراء اللبناني يقاضي الجامعة الأمريكية

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر

قال مصادر إن حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني سيقاضي الجامعة الأمريكية في بيروت التي كان يعمل بها أستاذ لمدة 35 عامًا، في نزاع حول مستحقاته بعدما ترك العمل بالمؤسسة المتعثرة ماليا، وامتنعت الجامعة، التي تأثرت بشدة من الانهيار الاقتصادي بلبنان، عن التعليق على القضية، حسبما جاء بوكالة "رويترز".

 

ويصارع لبنان أزمة نجمت عن عقود من الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة. وأدى نقص حاد في العملة الصعبة إلى تراجع قيمة الليرة 80 في المئة منذ أكتوبر الماضي، وقدم دياب استقالته من الجامعة في يناير حينما تولى رئاسة الحكومة.

 

وقال المتحدث إن دياب طلب مستحقات تساير المتعارف عليه في الجامعة الأمريكية في بيروت، لكن الجامعة رفضت.

 

وأضاف أن دياب لم يقدم مطلقا أي طلب بتقديم المدفوعات بالعملة الأجنبية أو تحويلها لحسابات مصرفية أجنبية. وقال إن جميع أساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت يتلقون معاشهم التقاعدي بالدولار من حساب بالعملة الأجنبية للجامعة.

 

وقال المتحدث إن ما عبر عنه رئيس الوزراء كان مجرد طلب الالتزام بما هو وارد بالفعل في لوائح وسياسات خطة التقاعد المتبعة في الجامعة.

 

وتأسست الجامعة الأمريكية في بيروت في ستينات القرن التاسع عشر، وتخرج فيها شخصيات بارزة في العالم العربي في فروع السياسة والطب والقانون والعلوم والآداب. وأبلغ رئيسها رويترز في مايو أن الانهيار الكارثي بلبنان يمثل أحد أكبر التحديات في تاريخ الجامعة التي واجهت الكثير من الأزمات، بما في ذلك الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.

 

وقال فضلو خوري رئيس الجامعة إن الدولة التي تخلفت عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية في مارس تدين لمركز الجامعة الطبي، الذي يتوافد عليه مرضى من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بمتأخرات تتجاوز 150 مليون دولار.

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