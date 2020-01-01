عماد الدين أديب: الجيش سيبذل كل غال للحفاظ على النيل (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:03 ص
عماد الدين أديب
عماد الدين أديب
كـسـاب أحـمـد
قال الكاتب عماد الدين أديب، إن إثيوبيا لديها 11 سدًا خلاف سد النهضة، ومشكلة أديس أبابا ليست في سد النهضة، ولكن لديها مشروعات لإنشاء أربع سدود أخرى، خلاف أنها قامت بمخالفة أتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، لافتَا إلى أن موقف أثيوبيا ليس موضوعيًا. 

وتابع "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن إثيوبيا تبيع الكهرباء لثلاثة دول، وتتفاوض لبيع الكهرباء لدولة رابعة، رغم أن 40% من الشعب الإثيوبي لا يمتلكون كهرباء، مشيرًا إلى أن معظم الشعب الإثيوبي لا يملتك كهرباء ليس بسبب نقص الطاقة، ولكن لأسباب قبلية.

وأضاف أن عدو مصر في ليبيا وإثيوبيا واحد، وهو العدو التركي والقطري لافتَا إلى أن حدم التعاملات التركية القطرية مع أديس أبابا تصل لـ25 مليار دولار، خلاف وجود ودائع قطرية تصل لـ5 مليار. 

وأشار إلى أن مصر بدأت في حل أزمة سد النهضة من خلال التفاوض على مدار 10 سنوات، ثم أستخام الدبلوماسية، وهذا حدث، خلاف أدخال أطراف دولية مثل الولايات المتحدة والبنك الدولي. 

ولفت إلى أن المساس بمياه نهر النيل يُهدد الأمن القومي المصري، والشعب والجيش المصري سيبذل الغالي والرخيص من أجل الحفاظ على هذه المياه، لأن المساس بهذه المياه هو إعلان حالة حرب على كل المصريين 

تواصلت لليوم التاسع على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

حيث تم يوم السبت 11 يوليو عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين والخبراء، والتي أوضح خلالها الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد أمس.

هذا و قد طرح المراقبين بعض الملاحظات والاستفسارات، وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.

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