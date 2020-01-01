تعرف على تفاصيل دواء "مودرنا" المحتمل لمواجهة الكورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة منى طنطاوي، أستاذ مساعد بكلية طب جامعة نيوجيرسي، إن هناك العديد من الشركات على مستوى العالم تسابق الزمن من أجل الوصول لقاح لفيروس كورونا، ومنهم 3 شركات ستبدأ المرحلة الثالثة من التجارب على لقاحات، ومنهم شركة "مودرنا".

وأشارت "منى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن شركة "مودرنا" ستجري تجارب للقاح على 3000 شخص، حيث سيحقنوا 1500 شخص منهم باللقاح، والباقي لن يحصلوا عليه ليدرسوا تأثيره.

وأوضحت أستاذ مساعد بكلية طب جامعة نيوجيرسي، أن تطعيم "مودرنا" مكون من البروتين المكون للفيروس، منوهة بأن التجارب تشير حتى الآن إلى أنه سيمنع الالتهاب الرئوي، ولكنه لن يمنع أعراض الفيروس 100%.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 602 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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