الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
 تعجب مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من موقف نادي الزمالك، بشأن قضية نادي القرن، وخطوة النادي الأبيض في تقديم طلب تسجيل شعار "نادي الزمالك - نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".

وفضلت ادارة الاحمر عدم التعليق على تلك الأزمة، خاصة بعد البيان الذي أصدره جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل.

وأصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية  بيان واضح يؤكد أن الأهلي هو صاحب العلامة الموثقة حتى تاريخه.



يذكر أن نادي الزمالك تقدم بطلب لتوثيق شعار لقب القرن
وتقدم نادي الزمالك للألعاب الرياضية بطلب تسجيل لشعار "نادي الزمالك – نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" يوم 5 يوليو 2020، برقم إيداع 415563، ومن المنتظر أن فحص الطلب بعد انقضاء مدة الستة أشهر، وهي المدة القانونية المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

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