أستاذ بجامعة نيوجيرسي: كورونا مستمر لمدة عامين (فيديو)

قالت الدكتورة منى طنطاوي، أستاذ مساعد بكلية طب جامعة نيوجيرسي، إن مشاركة الدول لخبراتها في مواجهة فيروس كورونا، ساعد في احتواء المرض، ولكنهم لم يستطيعوا مواجهة مضاعفات الفيروس 100%، ولهذا تحدث حالات وفاة.





وأشارت "منى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن فيروس كورونا مازال موجودا، ولم يختفي، ويجب الحذر وعدم التهاون في الإجراءات الوقائية، خاصة في ظل عدم وجود دواء له.





ونوهت أستاذ مساعد بكلية طب جامعة نيوجيرسي، بأن فيروس كورونا سيستمر لمدة عام أو عامين، ولهذا يجب التعايش معه.



