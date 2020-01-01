أستاذ بجامعة نيوجيرسي: كورونا مستمر لمدة عامين (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة منى طنطاوي، أستاذ مساعد بكلية طب جامعة نيوجيرسي، إن مشاركة الدول لخبراتها في مواجهة فيروس كورونا، ساعد في احتواء المرض، ولكنهم لم يستطيعوا مواجهة مضاعفات الفيروس 100%، ولهذا تحدث حالات وفاة.

وأشارت "منى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن فيروس كورونا مازال موجودا، ولم يختفي، ويجب الحذر وعدم التهاون في الإجراءات الوقائية، خاصة في ظل عدم وجود دواء له.

ونوهت أستاذ مساعد بكلية طب جامعة نيوجيرسي، بأن فيروس كورونا سيستمر لمدة عام أو عامين، ولهذا يجب التعايش معه.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 602 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورون بوابة الفجر المنظمه العالميه الفجر الصحه العالميه

أخبار تهمك

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ ساعة و 19 دقيقة

محمد صلاح: طاهر محمد طاهر سيفشل مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 11 ساعة

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يكشف عن رسالة من ضابط مخابرات قطري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ اقتصاد عن الموجة الثانية في كوريا الجنوبية: ظهرت في ملهى ليلي

"تقبيل الجدران".. الأوقاف تكشف أسباب غلق مسجد الحسين (فيديو)

مناشدة عاجلة من مصطفي بكري لوزيرة الصحة (فيديو)

"الصيادلة": "مفيش حد بيخزن أدوية في العالم غير المصريين"

أديب عن وضع الكورونا في مصر: "العالم عنده صويت.. وإحنا ماشين كويس"

وائل الإبراشي: كورونا ينكمش بشكل كبير في مصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

02:34 ص

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

09:30 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى