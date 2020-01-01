اتجاه لعدم استضافة الكاميرون مباريات دوري أبطال أفريقيا









أكد مدحت المليجي، سفير مصر فى الكاميرون، أن الاتحاد الكاميروني كان يرغب فى استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا ولكنه تراجع بسبب انتشار فيروس "كورونا".





وقال المليجي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أعتقد أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تقول أنها سيطرت على كورونا في العالم، والأعداد تعتمد على عدد المسحات التي تتم بشكل يومي".

وأضاف: "الكاميرون بالكامل تتراوح أعداد الأصابة فيها في حوالي 200 إصابة يوميًا لكن لا يمكن أن أؤكد عدد المسحات، وفي جانب أخر الشعب بالكامل ملتزم تمامًا بالإجراءات".





وأوضح سفير مصر فى الكاميرون، بأن الحكومة الكاميرونية تقوم بإجراء تحليل كورونا بالكامل مجانًا لكل من يرغب في الخضوع للتحليل.



