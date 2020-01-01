اتجاه لعدم استضافة الكاميرون مباريات دوري أبطال أفريقيا

السبت 11/يوليه/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
محمد جمال


أكد مدحت المليجي، سفير مصر فى الكاميرون، أن الاتحاد الكاميروني كان يرغب فى استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا ولكنه تراجع بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وقال المليجي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أعتقد أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تقول أنها سيطرت على كورونا في العالم، والأعداد تعتمد على عدد المسحات التي تتم بشكل يومي".
 
وأضاف: "الكاميرون بالكامل تتراوح أعداد الأصابة فيها في حوالي 200 إصابة يوميًا لكن لا يمكن أن أؤكد عدد المسحات، وفي جانب أخر الشعب بالكامل ملتزم تمامًا بالإجراءات".

وأوضح سفير مصر فى الكاميرون، بأن الحكومة الكاميرونية تقوم بإجراء تحليل كورونا بالكامل مجانًا لكل من يرغب في الخضوع للتحليل.

وأشار إلى أن الاتحاد الكاميروني كان يرغب فى تأجيل مباريات البطولة الأفريقية بسبب الأمطار الموسمية ولكن "كاف" رفض ذلك، مشددا على أنهم سيعلنوا يوم الأثنين الاعتذار بشكل رسمي.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 14 ساعة

محمد صلاح يكشف عن المدرب الأفضل فى مصر

منذ 36 دقيقة

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

09:30 م

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

11:30 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى