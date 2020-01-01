شاهد.. محامية: "المتحرش بالفتيات الأطفال مكانه مستشفى الأمراض العقلية"

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:44 ص
نهاد أبوالقمصان
نهاد أبوالقمصان
شيماء حسن
استنكرت المحامية نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان واقعة التنمر على ابنه لاعب النادي الأهلي عمرو السولية بعد تعرضه للاعتداء اللفظي بسبب ملابسها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "أبوالقمصان"، في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "إن من يقوم بالتحرش بالفتيات والأطفال أو يجد فيهم مصدر للإثارة الجنسية مكانهم مستشفى الأمراض العقلية".

وتابعت " من قاموا بالتنمر على ابنة عمرو السولية إرهابيين وكتائب إلكترونية تمارس إرهاب واضح ضد المجتمع المصري، وبصحبتهم مجموعة من مشايخ المهرجانات بيشتغلوا على عقلية الناس البسيطة".

وطالبت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة بإتاحة الإمكانيات لمباحث الإنترنت ومدهم بكل الوسائل والقوى البشرية لتسهيل مهامهم لمواجهة تلك اللجان الإلكترونية.

بيان مهم من النائب العام
وظهرت خلال الأيام الماضية، عدة حوادث تحرش، وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة، بيانا أكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى أحمد بسام ذكى، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونا.

وتؤكد النيابة العامة بتلك المناسبة عدم تلقيها أي شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة، مساء أمس الجمعة، الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري، والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

هذا، وتؤكد النيابة العامة أنه لم يجر مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أي اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور.

وتهيب النيابة العام بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي شديد الحذر والحرص فيما يتداول من أخبار وبيانات عن النيابة العامة أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام فقط، وحدها دون غيرها، من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال النيابة العامة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك.

وأكدت اتخاذَها جميع الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم، مشددة على حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.

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