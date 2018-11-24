يوفنتوس يواصل سلسلة نتائجة السيئة ويتعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

السبت 11/يوليه/2020 - 11:53 م
رونالدو
رونالدو
سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ضيفه أتالانتا بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب يوفنتوس ستاديوم، ضمن منافسات الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وظل يوفنتوس في الصدارة برصيد 76 نقطة ويحل لاتسيو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة ثم اتالانتا في المركز الثالث برصيد 67 نقطة. ونجح يوفنتوس في العودة مرتين أمام اتالانتا بهدفين من ضربتي جزاء حملا توقيع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

البداية كانت عن طريق المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الذي تقدم بهدف لأتالانتا في الدقيقة 16 ثم حصل يوفنتوس على ضربة جزاء ترجمها رونالدو لهدف التعادل في الدقيقة 55. وأضاف روسلان مالينوفسكي الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 80 لكن يوفنتوس حصل على ضربة جزاء جديدة في الدقيقة الأخيرة للمباراة سجل منها رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه.

وعلى ملعب ماريو ريجامونتي، حسم روما الفوز على بريشيا في الشوط الثاني بثلاثة أهداف حملت توقيع الأرجنتيني فيدريكو فازيو والكرواتي نيكولا كالينيتش ونيكولا زانيولو في الدقائق 48 و62 و74.

ورفع روما رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد بريشيا عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.

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