لجنة مكافحة كورونا: وفي طريقنا للقضاء على الوباء (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:14 ص
حسام حسني
حسام حسني
شيماء حسن
نفي الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ما صرحت به منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا ينتقل بالهواء، مشيرًا إلى أن المنظمة تعاني من تخبط شديد وتصريحاتها عن انتقال الفيروس عبر الهواء غير صحيح.

وقال "حسني"، في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" إن فيروس كورونا ينقل عن طريق الرذاذ سواء بالعطس أو السعال أو الزعيق والضحك، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يحدث تفشي للفيروس.

وأضاف "أن مصر في طريقها للقضاء على انتشاء الوباء، ولكنها لم تقضي عليه بشكل نهائي، والناس بدأت تفقد حذرها، ولو فقدنا الحذر هنرجع تاني إلى الحظر، وهناك العديد من الدول التي قامت بفرض الحظر بعد انتشار الفيروس بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 602 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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