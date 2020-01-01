وزير العدل: الأربعاء القادم أول تجربة لرفع الدعوى عن بعد

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة بدأت الخطوات الأولى على الطريق في تقديم الدعاوى القضائية عن بعد، وتابع:" 15 يوليو سنجرى تجربة على أرض الواقع في رفع دعوة قضائية عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الكلية.. أن شاء الله سنعالج أن الأخطاء أن وجدت ومن ثم تعميمها على كافة المحاكم".

وأضاف "مروان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الخطوة الثانية ستتمثل في إجراءات التقاضي أمام القضاة ستكون عن بعد أيضًا، لافتًا إلى أن الإجراءات المتبعة في التقاضي عن بعد تم بين وزارتي "العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأكد وزير العدل، أن المحامي سيرفع الدعوة من مكتبه دون الذهاب إلى المحكمة، وتابع: "أن هذا الإجراء تم بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرقمنة".

ولفت وزير العدل، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتوفير الدعم المالي اللازم لميكنة المحاكم، وتابع: "لدينا العقول القائمة على هذا المشروع.. الفكرة تحولت إلى واقع وأنا رأيت ذلك بعيني في تجربة سابقة"
واتفقت وزارة العدل، مع وزارة الاتصالات، على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد؛ لما لها من أثر في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفي الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، واتساقًا مع سياسة الدولة في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتم البدء في إنشاء منظومة التقاضي عن بعد والتي تتبلور مرحلتها الأولي في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.

وكما تم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبيًا بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1572020، على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تباعًا.

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