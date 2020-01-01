وزير العدل: الأربعاء القادم أول تجربة لرفع الدعوى عن بعد

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة بدأت الخطوات الأولى على الطريق في تقديم الدعاوى القضائية عن بعد، وتابع:" 15 يوليو سنجرى تجربة على أرض الواقع في رفع دعوة قضائية عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الكلية.. أن شاء الله سنعالج أن الأخطاء أن وجدت ومن ثم تعميمها على كافة المحاكم".





وأضاف "مروان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الخطوة الثانية ستتمثل في إجراءات التقاضي أمام القضاة ستكون عن بعد أيضًا، لافتًا إلى أن الإجراءات المتبعة في التقاضي عن بعد تم بين وزارتي "العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".





وأكد وزير العدل، أن المحامي سيرفع الدعوة من مكتبه دون الذهاب إلى المحكمة، وتابع: "أن هذا الإجراء تم بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرقمنة".





ولفت وزير العدل، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتوفير الدعم المالي اللازم لميكنة المحاكم، وتابع: "لدينا العقول القائمة على هذا المشروع.. الفكرة تحولت إلى واقع وأنا رأيت ذلك بعيني في تجربة سابقة"