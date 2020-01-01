محمد عبدالرحمن برفقة أحمد السعدني ومحمد سلام من كواليس "جمجوم وبم بم"

السبت 11/يوليه/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحرص النجم محمد عبدالرحمن التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية، حيث نشر منذ قليل صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر بالصورة من كواليس مسلسل "جمجوم وبم بم " برفقة النجم أحمد السعدني ومحمد سلام وعلق قائلاً : أخويا النجم أحمد السعدني نورتنا وكسرت الدنيا ومن أحلى الحلقات حتى في كواليس تصوريهم ، وتابع جمجوم وبم بم (الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق) الآن على شاهد .VIP

الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" ينتمي للمسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الأول من رمضان، ويعرض حاليا على المنصات الإلكترونية VIP ويشارك في بطولته ميرنا جميل ومحمد عبدالرحمن ومحمد سلام وآخرين.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يكشف عن المدرب الأفضل فى مصر

منذ 36 دقيقة

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

09:30 م

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

11:30 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى