محمد عبدالرحمن برفقة أحمد السعدني ومحمد سلام من كواليس "جمجوم وبم بم"
السبت 11/يوليه/2020 - 11:32 م
فايقة محمد عادل
يحرص النجم محمد عبدالرحمن التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية، حيث نشر منذ قليل صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر بالصورة من كواليس مسلسل "جمجوم وبم بم " برفقة النجم أحمد السعدني ومحمد سلام وعلق قائلاً : أخويا النجم أحمد السعدني نورتنا وكسرت الدنيا ومن أحلى الحلقات حتى في كواليس تصوريهم ، وتابع جمجوم وبم بم (الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق) الآن على شاهد .VIP
الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" ينتمي للمسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الأول من رمضان، ويعرض حاليا على المنصات الإلكترونية VIP ويشارك في بطولته ميرنا جميل ومحمد عبدالرحمن ومحمد سلام وآخرين.
وظهر بالصورة من كواليس مسلسل "جمجوم وبم بم " برفقة النجم أحمد السعدني ومحمد سلام وعلق قائلاً : أخويا النجم أحمد السعدني نورتنا وكسرت الدنيا ومن أحلى الحلقات حتى في كواليس تصوريهم ، وتابع جمجوم وبم بم (الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق) الآن على شاهد .VIP
الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" ينتمي للمسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الأول من رمضان، ويعرض حاليا على المنصات الإلكترونية VIP ويشارك في بطولته ميرنا جميل ومحمد عبدالرحمن ومحمد سلام وآخرين.