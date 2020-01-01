بتروجت يعود للمران الجماعي ويجري مسحات الكورونا

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قام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، بإجراء المسحات للتأكد من سلامتهم، من فيروس كورونا المستجد، كما أدى الفريق البترولي المران الأول له، تحت قيادة علاء عبد العال، وجهازه المعاون.



وشهد المران تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وفقاً للشروط والإجراءات الإحترازية، حيث تواجد معظم اللاعبين، استعداداً لعودة منافسات دوري القسم الثاني.



ويحتل بتروجت المركز الثالث، بجدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 29 نقطة، جمعهم من 8 إنتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، وسجل 18 هدف، وعليه 9 أهدف.