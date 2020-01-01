عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن





قال عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بمقاضاة نادي الزمالك محلياً وخارجياً للدفاع عن حقوق القلعة الحمراء بشأن لقب نادي القرن الذى حصل عليه النادي عام 2000 من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، موضحاً أن مجلس إدارة القلعة الحمراء سبق وأعلن إنه سيُقاضي الزمالك دفاعاً عن حقوقه.









وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "بيان وزارة التموين الذي صدر منذ ساعات هام وقوي وصدر من جهة مسئولة وضعت النقاط فوق الحروف بشأن هذه القضية الهامة ووزارة التموين قالت في بيانها أن الاهلي قام بتوثيق وتسجيل علامته التجارية بشأن لقب نادي القرن قبل سنوات طويلة وهو ما يعني أنه ليس من حق أية جهات أخرى الحصول أو تسجيل هذا اللقب الذي حصل عليه الاهلي بشهادات موثقة من جهات محلية وقارية ودولية".





وأوضح: "الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" يُخاطب الأهلي دائماً بوصفه نادي القرن في أفريقيا ، و الاهلي قام كذلك بتسجيل لقب نادي القرن الافريقي في جهة خارجية وهي المنظمة العالمية للملكة الفكرية (ويبو) وتمنح هذه المنظمة الأهلي الحق في مقاضاة أي جهة تحاول السطو على حقوقه بل والمطالبة بتعويض مالي كبير".





وأتم: " الاهلي لن يتراجع عن التصعيد في هذه القضية وسيقوم بمقاضاة الزمالك دفاعاً عن حقوقه وسيطلب تعويضاً مناسباً عن هذه الأضرار التى لحقت بالنادي بجانب تقديم طعن ضد الطلب الذى تقدم به الزمالك لتسجيل علامة "نادي القرن" بأسمه".



