إعلامي يسخر على أزمة نادي القرن: "خليتوا شكلنا وحش" (فيديو)

يذكر أن هناك صراع دائر بين ناديي الأهلي والزمالك حول مسألة شعار نادي القرن، قبل أن تحسم وزارة التموين الأمر بالإعلان عن أن النادي الأهلي نادي القرن.

ودشن مجلس إدارة الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، وأعضاء النادي، احتفالات كبرى بلقب بطل القرن الحقيقي، داخل القلعة البيضاء، مساء الخميس.





وأعلن مجلس إدارة الزمالك، عن تنظيم احتفالية بطل القرن الحقيقي، في 9 يوليو الجاري، تلبية لطلب الجماهير خلال الأيام الماضية.





يذكر أن أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، قد تبنى فكرة الاحتفال بلقب القرن الأفريقي في 9 يوليو، مستندًا على الرقم 9 في عدد بطولات ناديه، فيما حصل منافسه الأهلي على 7 ألقاب قارية فقط.





وحصد النادي الأهلي على الجائزة مطلع القرن الحالي بعد حصده لأكبر عدد من النقاط في الألفية الماضية.





وطالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بإزالة كل اللافتات التي تحمل اسم "نادي القرن"، لافتا إلى أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.



