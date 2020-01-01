إعلامي يسخر على أزمة نادي القرن: "خليتوا شكلنا وحش" (فيديو)
الأحد 12/يوليه/2020 - 04:15 ص
شيماء حسن
علق الإعلامي محمد علي خير، ساخرًا على قرار إعلان وزارة التموين بأن النادي الأهلي هو بطل القرن الحقيقي لأنه قدم ما يفيد بذلك.
وقال "خير"، خلال تقديمه برنامجه "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "الموضوع يبدو على أنه طرفة، ولكن وزارة التموين أعلنت رسميًا بأن النادي الأهلي نادي القرن بعدما انتقل إليها مهمة تسجيل العلامات التجارية بعدما انضمام وزارة التجارة إلى وزارة التموين".
وأضاف موجهًا حديثه إلى نادي الزمالك: "خلاص الموضوع خلص خليتوا شكلنا وحش بره إن شاء الله تأخدوا بطولة القرن بعد 80 سنة ونتقابل ونحتفل".
يذكر أن هناك صراع دائر بين ناديي الأهلي والزمالك حول مسألة شعار نادي القرن، قبل أن تحسم وزارة التموين الأمر بالإعلان عن أن النادي الأهلي نادي القرن.
ودشن مجلس إدارة الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، وأعضاء النادي، احتفالات كبرى بلقب بطل القرن الحقيقي، داخل القلعة البيضاء، مساء الخميس.
وأعلن مجلس إدارة الزمالك، عن تنظيم احتفالية بطل القرن الحقيقي، في 9 يوليو الجاري، تلبية لطلب الجماهير خلال الأيام الماضية.
يذكر أن أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، قد تبنى فكرة الاحتفال بلقب القرن الأفريقي في 9 يوليو، مستندًا على الرقم 9 في عدد بطولات ناديه، فيما حصل منافسه الأهلي على 7 ألقاب قارية فقط.
وحصد النادي الأهلي على الجائزة مطلع القرن الحالي بعد حصده لأكبر عدد من النقاط في الألفية الماضية.
وطالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بإزالة كل اللافتات التي تحمل اسم "نادي القرن"، لافتا إلى أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.
وعرض رئيس نادي الزمالك مستندا يحمل اسم "نادي القرن"، معقبا: "أنا اللي مسجل علامتي، أنا اللي مسجل علامتي"، مشيرا إلى أن المفاجأة هي أن نادي الزمالك هو من سجل علامة "نادي القرن" في وزارة التموين وأصبحت مستندا رسميا.
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