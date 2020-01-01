باريس يعلن تمديد عقد نجم الفريق حتى 2024

السبت 11/يوليه/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت، أن المدافع الشاب بريسنيل كيمبيمبي مدد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2024.


وانضم صاحب الـ24 عاما لناشئي الفريق الباريسي في 2005، وخاض منذ تصعيده للفريق الأول في 2014 136 مباراة سجل خلالها هدفاً وحيداً.


 وتوج اللاعب الأسمر مع الـ"بي إس جي" بـ12 لقبا بواقع: 4 في الليغ آ، و3 في كأس فرنسا، ومثلها في كأس الرابطة، ولقبين لكأس السوبر الفرنسي.


 وعلى صعيد الدولي، توج كيمبيمبي مع "لو بلو" بلقب مونديال روسيا 2018، بالفوز في النهائي على كرواتيا (4-2).

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