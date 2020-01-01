"أحمد آدم" يكشف أسباب عدم مشاركة الأعمال الكوميدية في المهرجانات الفنية

السبت 11/يوليه/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
علق الفنان أحمد آدم، على الأقاويل التي تُشير إلى اختفاء الأعمال الكوميدية بسبب الأزمات التي تشهدها بعض البلدان حول العالم، مؤكدًا أن الكوميديا موجودة في كل العصور منذ فترة المسرح الإغريقي، وتظل دائمًا علامة موجودة في المسرح والتليفزيون والسينما.

وقال أحمد آدم، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إنه الصعب اختفاء الكوميديا تحت أي سبب، مضيفًا: "من الوارد تراجع أعمال الأكشن في بعض الفترات أو الرومانسية، لكن الكوميديا موجودة ومستمرة".

وفسّر عدم مشاركة الأعمال الكوميدية في المهرجانات الفنية، موضحًا أن هذا الفن له شعبية وقاعدة جماهيرية ضخمة، بينما يحرص القائمين على المهرجانات بمنح جوائز وتكريمات لأصحاب الأعمال الأخرى التي تستحق التشجيع.

يذكر أن أحمد آدم، يواصل حاليًا تصوير فيلمه الجديد "صابر وراضي"، وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد، ويشارك في البطولة رزان مغربى ومحسن محيى الدين ودينا فؤاد وآخرين.

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