"محمد فؤاد" يغازل جمهوره في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

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يحرص النجم محمد فؤاد التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية، حيث نشر منذ قليل صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر بالصورة وهي يغني في إخدي الحفلات ، ولم يعلق علي الصورة بشئ ، وكتب أحد متابعيه "منور يا فوءش".



وفي سياق منفصل انتهى محمد فؤاد، من تصوير فيديو كليب جديد لإحدى ‏أغنياته، ولم يكشف عن اسمها بعد، ومن ‏المقرر طرحها قريبًا، ليعود من خلالها بعد سنوات من غيابه عن ‏تقديم أغاني.



والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنان محمد فؤاد الدرامية هو مسلسل "الضاهر"، والمسلسل بطولة حسن يوسف، ومحمد فؤاد، ورغدة، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وإنجي شرف، وعمر حسن يوسف، ومظهر أبو النجا، ومادلين طبر.