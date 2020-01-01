عمرو أديب يكشف للشباب وصفة سحرية تحقق لهم 6 مليار دولار

السبت 11/يوليه/2020 - 10:38 م
عمرو أديب
عمرو أديب
الفجر الاقتصادي

 

 

قال الإعلامي عمرو أديب   إن رجل الأعمال إيلون ماسك ربح يوم الجمعة الماضية نحو 6 مليار دولار  بعدما وصل سعر سهم شركته لتصنيع السيارات الكهربائية تسلا إلى 1544 دولار في البورصة الأمريكية.

وأضاف، بهذ الارتفاع القوي في أسهم تسلا ، أصبح إيلون ماسك  يحتل المركز السابع في قائمة أغنياء العالم.وفقا لمؤشر بلومبرج ثروات المليارديرات.

 

وتابع أن الارتفاع القوي في اسهمه جاء  بالتزامن بسبب ابتكار وإبداع ايلون ماسك بعدما طرح فكرة السيارة بدون سائق من قبل شركة تسلا ورغم ما تعرض له  في وقت من الأوقات من اتهامات بالنصب  على المواطنين بتلك الأفكار ، مشيرا إلى أن شركة تسلا أصبحت من أكبر شركات السيارات بعد تويوتا لتفردها  بتصنيع السيارة الكهربائية.

وأضاف، أنصح الشباب المصريون الذين يريدون تحقيق ثروة ضخمة مثل “ ماسك” أن يكونوا مبتكرين ومبدعين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون لدى مصر أكثر من إيلون ماسك الذي طموحة تعدي الحدود حتى أن يخطط لتأسيس مركبات فضاء لسفر الناس خارج كوكب الأرض

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عمرو أديب ارباح إيلون ماسك إيلون ماسك

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